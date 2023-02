Pink Martini Le Colisée Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Pink Martini Vendredi 29 septembre, 20h00 Le Colisée

De 35 € à 49 €

Voilà un groupe mythique incontournable pour les amateurs de jazz, musique du monde et pop classique qui s'empare de la scène du Colisée cet automne 2023 ! Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix

Featuring China Forbes C'est avec plaisir que nous accueillons ce groupe originaire de Portland pour retrouver leur monde musical joyeux, fou et coloré.

Hâte de fredonner avec eux « … Je ne veux pas travailler… », « Una Notte a Napoli », « Yolanda» …

Ils seront tous là pour reprendre leurs plus grands tubes aux influences rétro mêlant rythmes latins, jazz et chansons de cultures et langues différentes.

China Forbes, Thomas Lauderdale et les autres membres du groupe vous dévoileront aussi les titres de leur prochain opus à paraitre en 2023.

