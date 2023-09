JOURNÉE DÉCOUVERTE spécial intermittent.es Le Colisée Roubaix, 20 septembre 2023, Roubaix.

JOURNÉE DÉCOUVERTE spécial intermittent.es Mercredi 20 septembre, 09h30 Le Colisée Gratuit et réservé aux intermittent.es

Le Colisée programme plus de 80 représentations par saison et accueille plus de 110 000 spectateurs par an à Roubaix ✨

Vous avez le statut intermittent.es et n’êtes jamais venu.es ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Colisée sans jamais oser le demander : c’est l’occasion de découvrir notre salle, notre fonctionnement et venir renforcer nos équipes.

En deux mots : ON RECRUTE !

Venez le mercredi 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h sur inscription : recrutement.technique@coliseeroubaix.com

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

