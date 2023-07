Exposition photographique ECHO chorégraphique du Caire à Roubaix Le Colisée Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Exposition photographique ECHO chorégraphique du Caire à Roubaix Le Colisée Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Exposition photographique ECHO chorégraphique du Caire à Roubaix Samedi 16 septembre, 14h30 Le Colisée Le Colisée est construit en 1927 à l’initiative de l’entrepreneur passionné et propriétaire du Fresnoy, Jean Deconinck. À l’époque, il est, avec ses 2300 places, l’un des premiers cinémas de France. Le Ballet du Nord – CCN Roubaix Hauts-de-France, qui occupe une partie des locaux, propose une exposition interactive dans son grand studio, autour du spectacle chorégraphique participatif Trois rues. Trois Temps mené au sein du quartier ECHO au printemps 2023.

* Exposition photographique ECHO chorégraphique du Caire à Roubaix

• Visite libre samedi de 14h30 à 17h30

• Rencontre avec les habitants du quartier ECHO samedi à 16h Le Colisée rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Grand studio du CCN © François Vergin Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Colisée Adresse rue de l'Epeule Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Le Colisée Roubaix

Le Colisée Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/