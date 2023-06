Les Quartiers font leur cinéma – Ouest Le Colisée Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Quartiers font leur cinéma – Ouest Le Colisée Roubaix, 1 juillet 2023, Roubaix. Les Quartiers font leur cinéma – Ouest Samedi 1 juillet, 14h00 Le Colisée Entrée libre Au coeur de la Colombie, la famille Madrigal habite une maison remplie de magie dans la cité magnifique appelée Encanto. Mais lorsque la magie de l’Encanto est menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers. Le Colisée 33 rue de l’Epeule 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

