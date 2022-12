Zéphyr Mourad Merzouki Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Zéphyr Mourad Merzouki Le Colisée, 20 juin 2023, Roubaix. Zéphyr Mourad Merzouki Mardi 20 juin 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 39€

Grand habitué de notre plateau, Mourad Merzouki revient nous émerveiller avec sa dernière création. Un grand vent de liberté et d’envie de voyage va souffler sur le Colisée. Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. Zéphyr « Donner forme à ce qui par définition n’en a pas. Sculpter à travers le vent où l’ineffable ne peut se conter. Transformer l’impalpable en une matière concrète à travers la danse. Faire de l’air une substance que l’on peut dompter. Porter sur scène un élément naturel et lui donner vie. Mouvement à l’état pur, le vent n’existe que dans le déplacement. Une nouvelle approche du plateau pour des danseurs de haut niveau. » Mourad Merzouki Après Vertikal qui propulsait le hip-hop dans les airs, puis la magie onirique de Folia, le chorégraphe continue d’exalter cette danse dans un jeu avec les forces naturelles : de l’apesanteur au souffle du vent, de la verticale à l’horizontale, il opère une rotation à 90 degrés et imagine une nouvelle poétique de l’espace dans laquelle s’engouffre toute la légèreté du Zéphyr.

