Wynton Marsalis Le Colisée, 16 juin 2023, Roubaix.

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

Décrit selon le Daily Telegraph londonien comme le meilleur big band au monde à l’heure actuelle ou ovationné par le Los Angeles Times pour son extraordinaire polyvalence, le Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis se pose à Roubaix le temps d’une soirée…

Sur la scène du Colisée, quinze grands solistes de jazz, placés sous la direction du trompettiste de renommée internationale Wynton Marsalis, vous feront découvrir leur vaste répertoire incluant quelques compositions originales de Marsalis ainsi qu’une étonnante sélection de grands compositeurs tels qu’Ellington, Mingus et Coltrane…

Basé à New York, cet ensemble dispose de son propre complexe culturel avec trois salles de concert. Pendant toute l’année, rythmée par ses tournées à l’international, il y assure une saison musicale à l’image de son leader Wynton Marsalis : diverse, généreuse et terriblement swing !

Encensé par la critique internationale, le _Jazz at Lincoln Center Orchestra_ peut se targuer d’avoir déjà collaboré avec des orchestres symphoniques des plus réputés, comme ceux de Boston, Chicago et Londres, Le New York Philharmonic, l’Orchestre national de Russie, les Berliner Philharmoniker, ou l’Orquestra Experimental de São Paulo – pour ne citer qu’eux.

La promesse d’une soirée furieusement exceptionnelle… à ne pas rater !

AVEC LE SOUTIEN DE ROUBAIX MUSIC



