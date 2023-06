Chorale À Bout De Souffle Le Colisée Roubaix, 15 juin 2023, Roubaix.

Chorale À Bout De Souffle Jeudi 15 juin, 20h00 Le Colisée De 15 à 18 euros

Vous aviez aimé l’expérience vivifiante de cette soirée l’an passé – ou vous l’aviez manquée et tout le monde vous en a parlé – alors réservez dès maintenant !

150 choristes sur scène interprètent à quatre voix des chansons issues de la pop française ou internationale, choisies dans un répertoire qui vous surprendra : attendez-vous à une alchimie réussie de hits actuels et d’airs connus aux succès intemporels ! Et quel live !

Menés d’une main de maître dans la joie et la bonne humeur par Alice Dalle, accompagnés par des musiciens, ça swingue et ça balance, sérieusement mais… sans se prendre au sérieux.

Créée depuis sept ans, cette chorale à l’énergie contagieuse regroupe des amateurs, ce qui ne l’empêche pas d’être concernée, décontractée, unique et colorée. Tous les bénéfices de cette soirée festive seront reversés à l’association Dream Tim pour Petits Princes.

Direction Musicale :** Alice Dalle**

Clavier : David Fackeure **

Batterie : **Sébastien Dewaele

Guitare : Pierre Velghe **

Basse : **Stéphane Beaucourt

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T20:00:00+02:00 – 2023-06-15T22:00:00+02:00

