Façonner et danser le monde Le Colisée Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Façonner et danser le monde Le Colisée, 13 mai 2023, Roubaix. Façonner et danser le monde 13 et 14 mai Le Colisée gratuit Dans le cadre de la nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes », l’École du Centre Chorégraphique National présente plusieurs pièces chorégraphiques, explorant le lien entre danse et architecture.

Ce travail permet de mettre en valeur et de s’approprier de nouvelles manières de danser. Chaque région du monde est porteuse d’une architecture et d’un patrimoine unique que les élèves ont appris à connaître.

Accompagnés de professeurs et chorégraphes de danses classique, contemporaine et de caractère, les élèves présentent des pièces s’inspirant des univers architecturaux de différentes cultures. Représentations :

Samedi 13 mai à 20h

Dimanche 14 mai à 16h Réservations :

www.balletdunord.fr/inscriptions-reservations/ Le Colisée 33 rue de l'Epeule 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 57 accueilecole@balletdunord.fr

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00 art déco art déco roubaix Frederic Lovino

