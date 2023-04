Véronique Sanson Le Colisée, 2 mai 2023, Roubaix.

Véronique Sanson Mardi 2 mai, 20h30 Le Colisée De 50 à 70€

Ce n’est donc pas un au revoir ! Car cette tournée – comme une ode à la vie qui continue – est une invitation à retrouver l’éternelle amoureuse qui promet, une fois de plus, d’enflammer la scène du Colisée, embrasant ainsi son public de ses mots et de sa musique.

Par son timbre reconnaissable et son énergie folle, l’insatiable chanteuse livre une nouvelle performance dans un tout nouveau show. Elle remanie pour l’heure son répertoire sans manquer de nous offrir plusieurs nouveaux titres de son prochain album.

Véronique porte en elle tous les contrastes qui font sa force. Vivre intensément la scène, c’est sa passion ! Elle le prouve depuis cinq décennies, privilégiant l’éclectisme musical, toujours rehaussé de son vibrato et de sa puissance vocale. La rockeuse revient donc, entourée de ses fidèles musiciens, pour interpréter ses thèmes favoris dont ses désirs et ses démons, ses abîmes et ses renaissances.

L’autrice-compositrice-interprète fera jouer son extraordinaire main gauche sur son piano, apportant toutes les profondeurs et les reliefs à ses mélodies. La promesse d’une soirée inoubliable !

