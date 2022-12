Les Poupées persanes Le Colisée, 13 avril 2023, Roubaix.

Les Poupées persanes Jeudi 13 avril 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 35€

Choc des générations, des cultures, des histoires individuelles et de la grande Histoire… cette fresque à la fois collective et intime nous submerge d’émotions.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

En nous plongeant dans le tourbillon de la révolution iranienne, cette pièce formidable fouille au cœur des âmes des protagonistes.

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique.

C’est l’histoire, en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en famille.

C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes perses.

C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller.

C’est l’histoire à vrai dire, de toutes les révolutions.

Grâce à sa mise en scène astucieuse, aux excellents comédiens et surtout au texte plein de sensibilité, Les Poupées persanes a rencontré un grand succès mérité lors du festival Off d’Avignon.

De Aïda Asgharzadeh



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:00:00+02:00

2023-04-13T21:40:00+02:00

DR