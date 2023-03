Carré d’As Le Colisée Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Carré d’As Le Colisée, 8 avril 2023, Roubaix. Carré d’As Samedi 8 avril, 20h00 Le Colisée tarif à partir de 10€ Cette année encore l’association solidaire étudiante Music’All EDHEC vient vous présenter sa nouvelle comédie musicale originale : Carré d’As ! Scénario, costumes, décors, chorégraphie, mise en scène… tout est réalisé par les 70 membres de l’association, pour un spectacle de qualité semi-professionnelle !

Le projet intègre 6 enfants en situation de déficience intellectuelle scolarisés à l’Institut Médico-Professionel Le Roitelet de Tourcoing. Cette année Music’All vous présente sa nouvelle comédie musicale originale : Carré d’As Aussi traumatisante qu’interminable, la Grande Guerre a laissé derrière elle une France dévastée. Les esprits se relèvent progressivement et le bruit des canons laisse place à l’effervescence des années folles. Dans ce contexte de renouveau et d’espoir, Edgar, pourtant prédestiné à poursuivre sa vie entre misère et infortune, voit son existence bouleversée lorsqu’il apprend qu’il est en réalité l’héritier légitime d’un casino, le casino Chrisquain. Malgré le mystère grandissant autour de lui, il est décidé à prendre son destin en main. Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=COLISEEROUBAIX&s=699249B8-6895-6D49-9DA7-355233016AE4 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.coliseeroubaix.com/programmation/musicall-edhec-2 »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

