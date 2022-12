No Limit Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

No Limit Le Colisée, 6 avril 2023, Roubaix. No Limit Jeudi 6 avril 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 35€

Attention, spectacle gravement loufoque, mais irrésistiblement drôle ! Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. Entre l'esprit des Monthy Python et celui de Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, le premier degré est travaillé ici avec la rigueur la plus totale. L'histoire débute le vendredi 13 mai 1964. C'est la guerre froide mais en vrai c'est chaud.

Un groupe de bombardiers américains a reçu par erreur l’ordre de bombarder Moscou. Il faut le rappeler. Il n’y a pas beaucoup de temps… Mais un peu. Mais pas beaucoup. Mais un peu. Alors soyez calmes !

Dans cette pièce faussement historique, chaque comédien défend sa partition comme si sa vie en dépendait, et l’humour naît de ce décalage entre leur sérieux, leur aplomb et l’absurdité des dialogues et des situations. No Limit est constamment sur un fil, sans jamais tomber du mauvais coté, celui de la vulgarité ou de la facilité.

L’humour d’accord, mais l’exigence d’abord ! Après son triomphe au Festival Off d’Avignon 2021, puis au théâtre des Béliers Parisiens, No Limit atterrit en vrombissant au Colisée.

