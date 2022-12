Grandis un peu ! Eric Antoine Le Colisée, 4 avril 2023, Roubaix.

De 35 à 49€

Pour son 7ème spectacle, ce grand enfant nous invite dans son univers totalement déjanté fait d’illusion, de poésie et d’humour, entre magie et stand-up.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Grandis un peu !

« Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu. S’il serait heureux de passer un moment avec moi, s’il rigolerait à mes pitreries, s’il serait d’accord avec mes choix, s’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos, si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres… Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! » Voici comment Éric Antoine a pensé son nouveau spectacle. Dans Grandis un peu !, il nous propose des réponses à toutes ces questions, et nous invite à jouer avec lui, nous prouvant qu’il est resté un éternel enfant. Avec plus d’1 million de spectateurs (tous spectacles confondus), il est la star des illusionnistes français, un vrai showman qui a su réinventer les spectacles de magie à l’ancienne en y ajoutant son talent comique. Par son humour et son naturel, il a aussi conquis le petit écran où il bat des records d’audience comme présentateur et a été élu animateur préféré des enfants. Venez applaudir en famille cet immense (il mesure 2m07) illusionniste dans ce nouveau spectacle détonnant et touchant, mêlant humour, poésie et magie.



2023-04-04T20:00:00+02:00

2023-04-04T21:40:00+02:00

