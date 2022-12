Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Le Colisée, 1 avril 2023, Roubaix.

Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Samedi 1 avril 2023, 20h00 Le Colisée

De 17 à 27€

Trente ans ! La Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul a trente ans et va venir fêter cet anniversaire au Colisée avec un duo de spectacles.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Piano Battle | Catch’Impro

La venue de la ligue au Colisée est toujours une fête réjouissante, un moment surprenant, inattendu, participatif, familial et le plus souvent désopilant. Cette année encore, ils nous ont mitonné un programme sur mesure pour faire de cette soirée un très grand moment de théâtre d’improvisation. En première partie, Piano Battle : quand deux pianistes se défient et s’affrontent musicalement, les notes volent dans tout le théâtre et les spectateurs ébahis ne savent plus s’ils doivent admirer la virtuosité, rire de l’imagination des interprètes ou simplement goûter au plaisir de se laisser emporter par la musique … Un moment musical exceptionnel pour toutes les oreilles ! En seconde partie, la Ligue présentera la finale de son championnat de Catch’Impro. Pluie de contraintes, ambiance électrique … le Catch’Impro assure au public et aux acteurs des émotions fortes qui mettent en péril la santé des zygomatiques : un exercice théâtral d’humour et de virtuosité rarement égalé !



J. Dufresne et C. Rouze