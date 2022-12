Arnaud Ducret That’s Life Le Colisée, 31 mars 2023, Roubaix.

Arnaud Ducret That’s Life Vendredi 31 mars 2023, 20h00 Le Colisée

De 30 à 43€

Cinq ans qu’il n’était pas remonté sur scène. C’était trop pour ce showman à l’énergie époustouflante…Il revient se jeter dans les bras de son premier amour : le public !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Après ces dernières années consacrées avec succès au cinéma (Mine de rien, Divorce Club_…) et à la télévision (_Manipulations, Un homme ordinaire_…) mais aussi à sa famille : son fils Oscar, sa femme, Claire, prof de pole dance… Arnaud Ducret revient sur le devant de la scène, et sur les planches du Colisée (il était venu en 2015), pour notre plus grand plaisir.

Celui qui s’est fait connaître en formant un couple avec Alix Poisson dans la série humoristique _Parents mode d’emploi_P sur France 2, se raconte et nous raconte son enfance, sa carrière au cinéma, sa nouvelle famille « ultra recomposée »…

Bref, Arnaud Ducret lève le rideau sur toute son intimité avec une tendre sincérité. Dans _That’s Life, l’humoriste fait renaître sur scène avec une énergie débordante les personnages de son existence avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui ont fait de lui ce showman incontournable : le jeu, le chant, la danse, le mime et cette dose de folie absurde qui le caractérise et qu’on adore.

Aussi drôle que séducteur, avec That’s Life, il nous dévoile sa vie, notre vie… la vie !

Une aide audio est disponible pour ce spectacle, pensez à réserver votre dispositif dès la réservation de votre place sur le site ou en contactant la billetterie au 03 20 24 07 07.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-03-31T21:30:00+02:00

Pascal Ito