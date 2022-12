Saint Exupéry Le Colisée, 30 mars 2023, Roubaix.

Saint Exupéry Jeudi 30 mars 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 35 €

À travers cette aventure, un père et son fils, jusqu’alors en conflit, vont faire défiler le temps et découvrir les secrets d’une vie bien plus incroyable qu’on ne pourrait l’imaginer.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

LE MYSTÈRE DE L’AVIATEUR

Cette jolie pièce nous invite subtilement à découvrir la vie du pilote et de l’auteur du Petit Prince. Dans un jeu d’aller-retour entre le passé et le présent, les histoires familiales se racontent et s’entremêlent.

31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry décolle à bord de son Lightning pour une mission de reconnaissance et disparaît des radars au large des côtes françaises.

Durant des décennies, sa disparition fera l’objet de tous les mystères… Un accident ? Un suicide ? Un tir ennemi ? … Serait-il encore en vie ?!

10 août 1998, Jean-Claude Bianco, un pêcheur marseillais, remonte dans son filet une gourmette. Un nom est inscrit dessus : Antoine de Saint-Exupéry !

Arthur Jugnot s’est inspiré du pouvoir de cette figure mythique pour nous offrir une pièce intergénérationnelle très réussie : quoi de mieux, pour raconter la vie d’un humaniste, que de parler des liens les plus importants pour l’homme, ceux qui le relient à sa famille ?

Retour à la période récente : 22 avril 2013, un fils découvre qui est vraiment sa famille…

À partir de 8 ans

Mise en scène Arthur Jugnot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T21:20:00+02:00

DR