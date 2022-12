Chers Parents Le Colisée, 25 mars 2023, Roubaix.

De 28 à 39€

Emmanuel et Armelle Patron, frère et sœur dans la vie, signent une comédie explosive qui pulvérise la relation parents-enfants. Les répliques font mouche dans ce huis clos percutant.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas.

Pierre, Jules et Louise s’adorent et aiment profondément leurs parents : Jeanne et Vincent. Tous deux forment un couple de retraités paisibles, encore jeunes et plein de projets, dont les voyages et l’ouverture aux autres ont constitué les fils conducteurs d’une famille exemplaire. Leurs enfants sont à leur image, tendres et attentifs, et quand les parents les appellent pour leur demander de venir en urgence – ils ont quelque chose de très important à leur annoncer – les trois enfants se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu – du moins pas tout de suite – et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… Tout le monde en prend pour son grade dans cette comédie grinçante qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. De scènes ubuesques en rebondissements, de jalousies en vieilles rancœurs, la comédie manque souvent de se muer en tragédie. Mais c’est avant tout un formidable moment de bonheur et de rire que nous offrent ces personnages joliment dessinés et parfaitement interprétés, portés par un texte léger et incisif, au rythme parfait !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00

2023-03-26T18:30:00+02:00

Sacha Floch Poliakoff