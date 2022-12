Mille et une danses (pour 2021) Thomas Lebrun Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

De 17 à 27€

Le chorégraphe Thomas Lebrun, figure incontournable de la danse contemporaine, revient à Roubaix, à la fois sa terre natale et le lieu d'émergence de son talent artistique. Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix

Mille et une danses (pour 2021) Originaire de notre métropole, Thomas Lebrun vient de fêter les vingt ans de sa compagnie. D'abord soutenu par le Vivat d'Armentières avant d'être associé plusieurs années au Gymnase de Roubaix, il a pris la direction du Centre chorégraphique national de Tours en 2012. La transmission est au cœur de son travail avec les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les performeurs dont il croise la route. Il orchestre aujourd'hui des retrouvailles créatives : il rallie aux quinze danseurs de sa compagnie, cinq invités, issus du territoire, avec chacun leur singularité, leur personnalité et leur physique. Tous vont dialoguer sur scène selon leur propre langage corporel, à la fois universel et si personnel… Sur une bande son allant de Debussy à The Doors, d'Elvis à Beethoven, en passant par un inoubliable moment totalement jouissif sur Sounds Like a Melody d'Alphaville, le chorégraphe saisit ce « prétexte d'anniversaire », pour créer cette grande forme, euphorique, transgressive, d'un kitsch assumé parfois, mais aussi pleine de classe. « Mettre en avant l'interprète dans tout ce qu'il a de créateur et transmetteur en sa personne. » Le Gymnase avait à cœur de faire revenir cet artiste singulier et talentueux, accompagné de ses 20 interprètes, le temps d'une soirée qui s'annonce comme une fête, une épopée chorégraphique et émotionnelle… sans retenue !

