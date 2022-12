Fallait pas le dire ! Le Colisée, 14 mars 2023, Roubaix.

Fallait pas le dire ! 14 et 15 mars 2023 Le Colisée

De 33 à 46 €

Bienvenue dans le quotidien d’un couple dont l’intimité est rythmée d’échanges animés !

Écriture Salomé Lelouch, avec Évelyne Bouix et Pierre Arditi. Mise en scène Salomé Lelouch & Ludivine de Chastenet

À l’heure où la parole se libère sur certains sujets sensibles et reste secrète sur certains autres, doit-on encore garder quelques tabous ?

Elle, femme vive et moderne à la franchise cinglante, vous répondra sans complexe que tout peut s’exposer sans retenue.

Lui, ronchon avéré, sûr de lui et de mauvaise foi, se veut plus diplomate. Une chose est sûre, il suffit d’une soirée passée avec ce duo pour que tout le monde s’y retrouve.

On ne s’ennuie pas dans cette bataille conjugale armée de coups de griffes réjouissants : tout y passe dans ces joyeux affrontements de tous les jours ! Pollution, porno, politique, réseaux, #MeToo, chirurgie esthétique… la société est balayée de réparties en vacheries, d’autodérision en contradictions. Et ça fonctionne !

Avec un texte brillant écrit par Salomé Lelouch au service de ce couple à la ville comme sur les planches. En dirigeant sa mère et son beau-père, la metteuse en scène réussit à main levée le défi de réunir pour la 4ème fois au théâtre Bouix et Arditi, un duo qu’on adore.

Après Le Mensonge (2016 au Colisée), Lune de miel ou encore Le Mari, la femme et l’amant, on ne peut qu’être sous le charme de leur nouvelle complicité. Et même s’ils se disputent, le public reste, lui, éternellement amoureux et fidèle, à l’un comme à l’autre !

MOLIÈRES 2022 3 NOMINATIONS



