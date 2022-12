Machine de Cirque La Galerie Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Machine de Cirque La Galerie Le Colisée, 3 mars 2023, Roubaix. Machine de Cirque La Galerie 3 et 4 mars 2023 Le Colisée

De 22 à 35€

Huit artistes multiplient les prouesses vertigineuses dans un musée… Créativité, loufoquerie, virtuosité et humour se succèdent à un rythme étourdissant ! Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. La Galerie Nous les avions laissés sur scène dans un numéro fabuleux, un véritable ballet : quatre hommes nus qui jonglent avec des serviettes, sans que l’on n’aperçoive un début de parcelle de ce qui doit être caché… C’était en mars 2019. La compagnie québécoise est de retour dans un univers totalement différent : le monde de l’Art. Quand le cirque envahit le musée, il nous entraîne pour une folle plongée dans la création artistique. Sept acrobates disjonctés et une musicienne multi-instrumentiste électrisante s’emparent d’une exposition monochrome pour en faire leur terrain de jeu. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. Se moquant allègrement des conventions, ces personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité. Mêlant numéros aériens et de haute voltige, acrobaties, jonglage et envolées spectaculaires à la barre russe, ils se moquent allègrement des conventions. Du rationnel au rêve, du réel à la poésie, ils nous entraînent dans une ronde époustouflante d’énergie. Prenez part à La Galerie et laissez-vous enivrer par cette expérience unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:00:00+01:00

2023-03-04T21:15:00+01:00 L-W Théberge

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Colisée Adresse 31 rue de l'Epeule, Roubaix Ouest Ville Roubaix lieuville Le Colisée Roubaix Departement Nord

Le Colisée Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Machine de Cirque La Galerie Le Colisée 2023-03-03 was last modified: by Machine de Cirque La Galerie Le Colisée Le Colisée 3 mars 2023 Le Colisée Roubaix roubaix

Roubaix Nord