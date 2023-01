Stage d’hiver 2023 : les aventures rocambolesques et insolites d’Alice au pays des merveilles Le Colisée Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Stage d’hiver 2023 : les aventures rocambolesques et insolites d’Alice au pays des merveilles Le Colisée, 17 février 2023, Roubaix. Stage d’hiver 2023 : les aventures rocambolesques et insolites d’Alice au pays des merveilles Vendredi 17 février, 19h30 Le Colisée

Gratuit sur réservation

Après 5 jours de stage à l’École du Ballet du Nord, les jeunes danseurs montent sur la scène du Colisée – Théâtre de Roubaix pour présenter le fruit du travail mené lors du traditionnel stage d’hiver. Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. Stage d’hiver 2023 : les aventures rocambolesques et insolites d’Alice au pays des merveilles Encadré par une équipe d’enseignants aux carrières internationales, ce stage est destiné aux jeunes danseurs de tout niveau à partir de 8 ans, du niveau débutant au niveau avancé. Tout en découvrant ou perfectionnant une ou plusieurs techniques de danse, les stagiaires œuvrent à transposer en un conte chorégraphique les aventures extraordinaires d’Alice au pays des merveilles. Ils relèvent le défi de monter un véritable spectacle en 5 jours à peine, qui sera présenté sur la scène du Colisée, Théâtre de Roubaix.

Dans le conte de Lewis Carroll, Alice grandit, rapetisse. Les animaux se transforment. Dans la transposition chorégraphique, les chorégraphies de danse classique, de caractère, hip-hop, modern’jazz et contemporaine, nous plongent dans l’univers de cette petite fille qui, à la poursuite du lapin, va rencontrer des personnages tous plus farfelus, fous, drôles, poétiques les uns que les autres…

2023-02-17T19:30:00+01:00

2023-02-17T21:00:00+01:00 photo : Frédéric Iovino / design : signélazer

