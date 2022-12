Haroun Seul(s) Le Colisée, 12 février 2023, Roubaix.

De 30 à 43€

Si le stand-up parle à tout le monde, Haroun, lui, se revendique plutôt créateur de « pasquinades ».

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Pour son deuxième spectacle, Haroun choisit de se dédoubler sur scène. Un parti pris au service d’un style habile et pertinent et ce, sans jamais trébucher dans le fossé de la méchanceté ou de la vulgarité. Littéraire incontesté, amoureux d’écritures et de lectures philosophiques, Haroun est aussi un observateur rigoureux de notre monde. En s’inspirant plutôt des grands auteurs à défaut de Googliser ses recherches, l’humoriste travaille minutieusement chacun de ses textes qu’il peaufine comme un travail d’orfèvre. Alors, SEUL(S) – avec « son autre lui » tout de même – il joue brillamment un double rôle pour aborder les sujets issus de ses décryptages. Avec le Haroun sympa d’un côté et le désabusé de l’autre, on peut rire de tout. Et ce, en se délectant au rythme d’une intelligence sarcastique, simplement parce que celle-ci nous renvoie souvent à nos propres ambivalences ! En venant nous chatouiller, il est probable que ce stand-upper cherche à éveiller nos consciences sur une société où les injonctions foisonnent. Avec son sens pointu et sans concession de l’observation, les failles de notre société deviennent une évidence… Venez découvrir cet artiste irrésistible à l’humour noir, fin et absurde !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T17:00:00+01:00

2023-02-12T18:15:00+01:00

