Casse-Noisette Blanca Li Le Colisée, 8 février 2023, Roubaix.

De 22 à 39€

Blanca Li, cette chorégraphe visionnaire et résolument moderne, revisite le célèbre ballet « Casse-Noisette » à la sauce hip-hop et fait dialoguer magnifiquement musique de Tchaïkovski et danse urbaine.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Dans le cadre du festival HIP OPEN DANSE Maison Folies de Wazemmes et Le Flow.

On ne compte plus les artistes musicaux (Daft Punk, Rita Mitsouko…) pour lesquels Blanca Li a créé des chorégraphies, les réalisateurs qui ont fait appel à son talent, les institutions qui ont accueilli ses créations ou les noms de la mode et du luxe qui comptent sur elle pour leurs événements, Jean-Paul Gaultier en tête. Elle aime mêler les genres, bousculer les codes et inventer un langage qui n’appartient qu’à elle : elle emprunte au hip-hop et à la danse contemporaine, au classique et au flamenco pour signer des spectacles inclassables. Pour cette chorégraphe et artiste touche-à-tout, l’âme russe a toujours été en résonance avec la flamboyance espagnole. C’est donc naturellement qu’elle renouvelle l’histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop, les métissages et une équipe de choc. Créé pour les 30 ans du festival Suresnes Cités Danse, Blanca Li signe un show monté sur ressorts qui se découpe sur fond de décors projetés aux couleurs acidulées. Elle nous offre une version joyeusement cartoon de ce conte de Noël merveilleux qui a fait rêver des générations. Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.



