Lawrence d’Arabie Le Colisée, 4 février 2023, Roubaix.

Lawrence d’Arabie Samedi 4 février 2023, 20h00 Le Colisée

De 28 à 39€

Eric Bouvron nous entraine sur les pas de Lawrence d’Arabie. C’est une véritable épopée, emplie du souffle de l’aventure, qu’il nous invite à partager avec ses comédiens.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Deux nominations aux Molières 2022.

La Première Guerre Mondiale fait rage.

Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre la cause que l’Occident lui-même leur a suggérée : celle de la création d’une nation arabe unie et indépendante.

Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit… Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il mesurera l’étendue du mensonge orchestré ?

Le rythme trépidant de l’histoire qui s’écrit sous nos yeux, l’inventivité de la mise en scène et le jeu subtil des comédiens, font de cette pièce un grand moment de théâtre.



