Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Le Colisée, 31 janvier 2023, Roubaix. Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Mardi 31 janvier 2023, 23h00 Le Colisée

Gratuit et ouvert à toutes les personnes majeures ayant un lien avec Roubaix

Concours artistique d’avant West Side Story Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php [{« link »: « https://www.coliseeroubaix.com/actualite/roubaix-side-story-1 »}]

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. APPEL À CRÉATION Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Le Colisée, avec la complicité de L’Office de Tourisme de Roubaix et de Roubaix Shopping, lance un appel à la création Made in Roubaix à destination des artistes et créatifs qui participent au dynamisme culturel roubaisien et qui contribuent au développement local du territoire.

Ces créatifs ont un lien avec la ville de Roubaix : ils y vivent, y ont vécu, étudié ou travaillé, y sont nés…

L’objectif ? Traduire son attachement à Roubaix et son inspiration pour West Side Story, pour en faire son « Roubaix Side Story ».

Ce concours est ouvert du 21/10/2022 au 31/01/23 à minuit.

Retrouvez toutes informations sur le site coliseeroubaix.com dans la rubrique ACTUALITÉS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T23:00:00+01:00

2023-01-31T23:59:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Colisée Adresse 31 rue de l'Epeule, Roubaix Ouest Ville Roubaix lieuville Le Colisée Roubaix Departement Nord

Le Colisée Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Le Colisée 2023-01-31 was last modified: by Les artistes roubaisiens se mettent à l’heure de Broadway ! Le Colisée Le Colisée 31 janvier 2023 Le Colisée Roubaix roubaix

Roubaix Nord