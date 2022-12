LOVETRAIN2020 Emanuel Gat Le Colisée, 31 janvier 2023, Roubaix.

De 22 à 39€

Avec ses costumes baroques, sa bande-son années 80 et une troupe extraordinaire qui partage sa joie de retrouver la scène, LOVETRAIN2020 célèbre le plaisir d’être connecté par la danse.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

LOVETRAIN2020

On qualifie souvent Emanuel Gat de musicien-chorégraphe : il découvre la danse à 23 ans alors qu’il se destine à devenir chef d’orchestre. Son œuvre est très liée à la musique sur laquelle il utilise un langage chorégraphique hérité de la danse post-moderne et de l’étude du mouvement pur. Chorégraphe, metteur en espace, il est aussi depuis toujours son propre créateur lumières. Rafraîchissant, apaisant, stimulant, son art cultive avant tout le plaisir de danser. Avec LOVETRAIN2020, il explore le style comédie musicale pour en extraire l’essence, la dynamique de mouvement. Raffinée, complexe mais aussi généreuse et populaire, cette création propose une réflexion lyrique et baroque sur la dialectique du groupe et de l’individu. Regroupés en grappes, alignés face au public, quatorze danseurs invoquent la merveilleuse musique du duo anglais Tears for Fears (Mad world, Shout, Sowing The Seeds of Love…). En contrepoint, des solos et pas de deux se dessinent. Emporté par la beauté de cette subtile alliance entre mouvement, musique, lumière, scénographie et jeu, LOVETRAIN2020 est un show vitaminé et hypnotique, flamboyant et kaléidoscopique, à la croisée des arts. Venez savourer ce fabuleux feu d’artifice chorégraphique porté par une troupe de danseurs lumineux.



