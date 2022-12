88 fois l’infini Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Autour d’une valise mystérieuse et d’un piano silencieux, deux frères se retrouvent au soir de leur vie et découvrent la vérité sur leurs origines que l’Histoire a dissimulée. Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Avec Niels Arestrup et François Berléand.

Voilà 13 ans que les demi-frères ne se sont pas vus, depuis qu’Andrew (Arestrup) est parti avec Hélène, la femme de Philippe (Berléand).

Le premier a poursuivi à travers le monde sa carrière de pianiste virtuose alors que le second reconstruisait son cœur patiemment, tout en prenant soin de leur père. Ce soir, Philippe débarque chez Andrew avec une vieille valise ayant appartenu à leur père défunt : les lourds secrets qu’elle recèle raviveront le ressentiment des deux hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie.

Au fur et à mesure que les masques tombent et que tout semble les opposer, la colère les mènera-t-elle sur la voie de la réconciliation ? C’est l’occasion d’assister à un face à face intense entre deux comédiens à forte personnalité, deux pointures de théâtre : chacun manie autant l’humour acide que la dérision avec aisance et ça fonctionne parfaitement !

Un grand moment de théâtre à ne surtout pas manquer au Colisée.

