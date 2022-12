Alonzo King LINES Ballet Le Colisée, 14 janvier 2023, Roubaix.

Alonzo King LINES Ballet Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 43€

Conjuguant à la technique classique une gestuelle toute personnelle, Alonzo King projette ses interprètes dans une danse sans fin se traduisant par une hallucinante articulation des corps.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Deep river

Le chorégraphe Alonzo King s’installe à San Francisco et fonde la compagnie LINES Ballet en 1982, aujourd’hui l’une des plus importantes et des plus enthousiasmantes d’outre-Atlantique. Très reconnu aux Etats-Unis, il collabore régulièrement avec l’opéra, la télévision et le cinéma.

Il est parallèlement invité à travailler dans les plus grandes compagnies à travers le monde. William Forsythe dit de lui que « c’est un des rares véritables maîtres de ballet de notre époque. » Admirateur de Balanchine, Alonzo King crée des ponts entre tradition et modernité et développe une danse inventive, sensuelle, vibrante, avec des danseurs à la technique classique irréprochable.

Par ses collaborations avec des artistes de disciplines et de cultures différentes, il propose un travail toujours nouveau et nourri par la diversité culturelle. Chorégraphe visionnaire, Alonzo King est renommé pour sa capacité à rassembler le public avec un sens profond d’humanité et de liberté. Nous accueillerons cette compagnie pour la première fois au Colisée avec sa dernière création : Deep River.



