Un cadeau particulier Le Colisée, 11 janvier 2023, Roubaix.

Un cadeau particulier Mercredi 11 janvier 2023, 20h00 Le Colisée

De 22 à 35€

Comment un cadeau peut faire voler en éclat une soirée d’anniversaire ! Et pas que …

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Vous avez aimé « Le Prénom » ?

Vous adorerez ce « cadeau particulier » !

Pour les 50 ans de son mari, Sabine organise une soirée en petit comité. Elle le sait, Éric n’aime pas les grandes tablées alors seul Gilles, son associé et avant tout son meilleur ami, y est convié. Avant de passer à table, Gilles et Sabine offrent leurs cadeaux d’anniversaire : celui de la douce épouse dévouée comble de joie le fêté alors que celui de Gilles…

Quelle image Éric peut-il bien donner de lui pour que son ami lui offre ce cadeau ? Le temps a-t-il laissé entrevoir par fulgurance sa véritable identité à son associé ? De déconvenues en révélations explosives, la soirée d’anniversaire apparaît bien moins sereine qu’annoncée…

Bien sûr, ces questions d’image restent en toile de fond de cette comédie et donnent à réfléchir sur soi, sur les amis, sur les relations en général et sur les cadeaux ! Mais c’est surtout une histoire pour divertir : les répliques percutent et les rires s’enchaînent comme autant d’applaudissements mérités !

Encore une comédie pétillante signée Didier Caron qui s’avère un mélange subtil et bien dosé d’humour et de finesse avec une mise en scène très enlevée : elle est servie par un trio de comédiens – auteur compris – qui fonctionne à merveille.

Une soirée d’anniversaire qu’on se régale à regarder… plutôt que de la vivre !



