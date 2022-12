Concert du Nouvel An Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Concert du Nouvel An Le Colisée, 8 janvier 2023, Roubaix. Concert du Nouvel An Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 Le Colisée

Colisée– entrée sur réservation auprès de l’OT

Concert du Nouvel An par l’Orchestre d’Harmonie de Roubaix, les enseignants et les élèves du Conservatoire handicap moteur mi Le Colisée 33 rue de l’Epeule 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. Après 2 ans d'absence, le Concert du Nouvel An fait son grand retour sur la scène du Colisée !

Retrouvez les classes de Formation Musicale, le Département Danse et l’Orchestre d’Harmonie de Roubaix pour un concert dont seul le Conservatoire a le secret !

