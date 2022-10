Barbara Pravi Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Barbara Pravi Mardi 11 octobre, 20h00 Le Colisée

De 40 à 36 €

Révélée au grand public lors de l’Eurovision 2021 avec Voilà, la chanteuse engagée nous invite à découvrir sur scène son premier album. Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. Auteure-compositrice et interprète française, Barbara Piévic (de son vrai nom) assure l’écriture de ses textes – en grande partie autobiographiques – sous les influences de Jacques Brel, Georges Brassens, Barbara, Aragon. Point de surprise non plus lorsqu’on la compare à la môme Piaf. Il suffit de prêter attention à son timbre vocal, ses roulements de « r », et son désir indéniable de nous émouvoir. Ses interprétations sont empreintes d’emphase, les arrangements soignés. Ce premier opus est une belle promesse. Le choix délibéré de varier les morceaux tantôt nappés de violons, tantôt de sonorités orientales pop nous invite au voyage. La jeune trentenaire féministe fait déjà preuve d’une belle maturité. Pas étonnant pour celle qui avant de se lancer dans une carrière solo, écrivait déjà remarquablement pour d’autres comme Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi ou Florent Pagny. Ne vous y trompez pas, ce petit bout de femme aux jolies boucles brunes va s’emparer du Colisée par sa tessiture profonde, dominant une scénographie sobre. Accompagnée de son pianiste et de deux instruments à cordes, elle nous touche par ses failles et ses puissances. Voilà une artiste qui déploie ses ailes et qu’on admire en plein vol. Première partie : Blond

