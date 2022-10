Cirque Le Roux Le Colisée, 8 octobre 2022, Roubaix.

Cirque Le Roux Samedi 8 octobre, 20h00 Le Colisée

De 35 à 22 €

Bienvenue à La Nuit du Cerf, le deuxième opus du Cirque Le Roux, cette compagnie de circassiens qui accroche des étoiles dans les yeux de milliers de spectateurs à travers le monde !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php [{« link »: « mailto:contact@coliseeroubaix.com »}]

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Inspirée de faits divers, cette nouvelle création originale s’impose comme un savoureux mélange de Nouvelle Vague française et de mouvement Grindhouse américain des années 70.

Dans cet univers, une intrigue comique, bizarre, déroutante même, nous convie à partir à la rencontre des trois enfants de la défunte Miss Betty.

Dans un décor apaisant, au bout d’un chemin en bord de forêt, se prépare le moment des adieux associé à la cérémonie funéraire. Soudain, un crissement de pneus ! Un mystérieux étranger hirsute et particulièrement hors de lui vient tout chambouler par son arrivée tonitruante. À partir de là, tout bascule. Règlements de comptes familiaux, déchirements… les funérailles déraillent. On s’aime, on s’empoigne, on rit, on pleure, on danse… Bref, folle ambiance paradoxale en ces instants de deuil à peine entamés. On ne s’ennuie pas dans La Nuit du Cerf !

Pour servir cette histoire, la Compagnie Le Roux s’entoure de six artistes virtuoses dont le charisme rivalise d’humour et d’inventivité.

D’équilibre en voltige, de main à main en banquine, les enchaînements impressionnent et nous font vivre des émotions hors du commun. Il s’agit à la fois d’un hommage au cinéma, au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa splendeur : on en redemande !

Une aide audio est disponible pour ce spectacle, pensez à réserver votre dispositif dès la réservation de votre place sur le site ou en contactant la billetterie du Colisée au 03 20 24 07 07 ou par mail contact@coliseeroubaix.com.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T20:00:00+02:00

2022-10-08T22:00:00+02:00

Frank W Ockenfels III