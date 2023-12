FARY LE COLISEE Meaux Catégorie d’Évènement: Meaux FARY LE COLISEE Meaux, 31 janvier 2024, Meaux. Trois ans après Hexagone, disponible sur Netflix, Fary revient avec un nouveau stand-up. L’humoriste démontre avec ce nouveau spectacle une extraordinaire capacité à se renouveler, tout en continuant à aborder avec subtilité les thèmes qui lui sont chers.

Tarif : 42.90 – 42.90 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:30
LE COLISEE
73, Avenue Henri Dunant
77100 Meaux

