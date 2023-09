Les 20 ans du Colisée (2021) le colisée Chalon-sur-Saône, 14 octobre 2023, Chalon-sur-Saône.

Les 20 ans du Colisée (2021) 14 et 15 octobre le colisée En ligne en suivant le lien suivant

Diffusion en ligne, tout le week end, du film réalisé par Le Grand Chalon en 2021 à l’occasion des 20 ans du Colisée, édifice sportif contruit par Jean Guervilly, assisté par Hervé Regnault, architecte, et l’ingénieur Marc Malinowsky. Interventions de Christelle Morin-Dufoix, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, et d’Hervé Regnault, qui est intervenu à de multiples reprises sur l’édifice depuis sa création.

le colisée rue d’Amsterdam71100 Chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le Colisée est l’un des équipements majeurs situés dans la Ville centre. Il réunit une salle de matchs, un gymnase annexe, des bureaux, une salle de musculation, une pièce de visionnage vidéo. Cet équipement dispose de prestations annexes, comme un espace traiteur avec 700 m² de salon modulable, et une salle d’entraînement mise à disposition des établissements scolaires.

Le Colisée héberge l’Élan sportif chalonnais, le club de basket local (la SEM – section professionnelle et son association) et accueille depuis plus de 10 ans les rencontres de basket professionnel de l’Élan, que ce soit les rencontres de championnat de France, de coupe de France, d’Eurochallenge ou d’Euroligue. Sa fréquentation annuelle est d’environ 110 000 spectateurs.

Cet équipement, construit en 2001, possède la capacité d’accueillir des événements sportifs de haut niveau et de spectacles sportifs :

– le trial indoor ;

– les championnats de France masters de badminton ;

– le gala de gymnastique de l’éveil ;

– le Carnaband’s show ;

– le tournoi national de judo du Budokan. présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T08:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-15T08:30:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

le Grand Chalon