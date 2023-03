J’y croix pas Le Colisée Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

J’y croix pas Le Colisée, 15 avril 2023, Biarritz . J’y croix pas 11 Avenue Sarasate Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Colisée 11 Avenue Sarasate

2023-04-15 – 2023-04-15

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques . Comédie de Noël Piercy.

Mise en scène par Virginie MAHE – Compagnie les PIERRETTES.

Par Avocats sur planches. Réservations/ billetterie – 06 11 91 53 55 Comédie de Noël Piercy.

Mise en scène par Virginie MAHE – Compagnie les PIERRETTES.

Par Avocats sur planches. Réservations/ billetterie – 06 11 91 53 55 +33 6 11 91 53 55 Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Colisée 11 Avenue Sarasate Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz /

J’y croix pas Le Colisée 2023-04-15 was last modified: by J’y croix pas Le Colisée Biarritz 15 avril 2023 11 Avenue Sarasate Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques