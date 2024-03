LE COLIS THEATRE A L’OUEST Auray, dimanche 3 novembre 2024.

Le Colis une comédie survoltée par Damien Robin, Elisa Roblin et écrite par Élisa Roblin, Damien Robin et Héloïse Mathubert !Durée : 80 minutesJulien et Sophie vivent en colocation depuis plusieurs années et tout va à merveille ! Jusqu’au jour où ils reçoivent un colis qui ne leur est pas destiné ! Plutôt que de le renvoyer par la Poste, ils décident de l’ouvrir !!!C’est à ce moment-là que leur vie va être bouleversée… mais que contient ce colis égaré ? Ce colis leur fera faire des défis insolites et à mourir de rire, qu’ils n’auraient même jamais pensé faire un jour ! Tout va s’enchainer à une vitesse folle, Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on se rêverait parfois d’être à leur place… quoique !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-11-03 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56