Le colis de Madame Oscar – Cie du Brouillard / Francine Gaonach & Mélanie Manuélian

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 13 avril 2022 à 10:30

Chaque matin, c’est une vraie ritournelle : Madame Oscar fait les mêmes gestes, mécaniques. Elle ouvre ses rideaux, déjeune et… s’ennuie. Que le temps est long dans sa petite maison ! Mais aujourd’hui, le facteur est passé : Madame sort de sa maison et trouve un colis sur son palier. Qu’y a-t-il dans ce paquet ? Et d’où vient-il ? Le jour suivant, le facteur dépose un autre colis, puis un autre et encore un autre… Que peuvent bien présager ces envois ? Un admirateur secret ? L’amour serait-il en train de frapper à sa porte ? Madame Oscar évolue dans un monde stérile, où rien n’est laissé au hasard et où l’humain parait ne pas avoir de place. D’ordinaire timide et pas très sociable, les passages du facteur déséquilibrent son quotidien. Bouleversée, elle finit par ouvrir son cœur, fait place aux émotions et à la plus belle d’entre elles : l’amour ! Autant de colis à ouvrir que d’expériences à vivre et à voir vivre sur scène, pour accompagner le spectateur vers son émancipation ! Dans cet univers inspiré de Jacques Tati dans un décor des années 1960, Madame Oscar va peu à peu apprivoiser ce colis instrusif et se laisser gagner par la fantaisie. Avec émotion et poésie, ce nouvel opus pour les tout-petits de la compagnie du Brouillard mêle théâtre et contorsion. Francine Gaonach et Mélanie Manuélian inventent un univers proche de cette littérature enfantine qu’elles développent pour le théâtre. Leur travail s’oriente vers une recherche esthétique soignée et une réflexion sur le sensible.

Tarifs : 9€ / 7€ / 6€

La vie de Madame Oscar

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T11:05:00