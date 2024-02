LE COLIS COMEDIE DE RENNES Rennes, jeudi 16 mai 2024.

Julien et Sophie vivent en colocation depuis plusieurs années et tout se passe à merveille ou presque !Jusqu’au jour où ils reçoivent un Colis qui ne leur ai pas destiné ! Plutôt que de le renvoyer par la Poste, ils décident de l’ouvrir !À partir de ce moment-là, leur vie sera bouleversée… mais que contient ce colis égaré ? Ce colis leur fera faire des choses insolites auxquels ils n’auraient même jamais pensé !Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on se rêverait parfois d’être à leur place… quoique !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35