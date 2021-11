Le Colibri Théâtre Am Stram Gram, 10 mai 2022, Genève.

Le Colibri

du mardi 10 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 à Théâtre Am Stram Gram

### Du 10 au 15 mai 2022 ### Dès 10 ans · 1h ### THÉÂTRE / MUSIQUE / CRÉATION AM STRAM GRAM ### ELISA SHUA DUSAPIN · CHRISTOPHE STURZENEGGER · JOAN MOMPART Un oiseau. Paf. Sur scène. Il est pas plus gros qu’une mouche. C’est un colibri. Il bouge pas ! ? – Il est en torpeur. C’est la voix de Célin, il m’a fichu une de ces peurs ! Ça fait plusieurs jours qu’on se croise dans le théâtre, la nuit, Célin et moi. Quand les autres personnages de la pièce partent à la fin, lui, il reste là. Je lui demande : – Tu dis qu’il est en quoi ? – Qui est en quoi ? – Le colibri, il est en quoi ? – En t-o-r-p-e-u-r. En hibernation si tu préfères. Célin saute sur scène et court dans le décor. Il attrape une trompette oubliée entre les pupitres à musique. Il souffle dedans. Deux notes, trois notes, une mélodie. Moi, je prends le colibri dans le creux de ma main, et avec mon petit doigt, je lui glisse une goutte de jus de pomme dans le bec. Il s’envole. Célin aussi. SAMEDI ÇA ME DIT : L’atelier d’Elisa Samedi 7 mai de 9h30 à 12h30 / Dès 10 ans Atelier d’écriture pour les familles avec Elisa Shua Dusapin Inscription à [ateliers@amstramgram.ch](mailto:ateliers@amstramgram.ch) Les représentations des 10 et 13 mai sont interprétées par l’Orchestre de la Suisse Romande. Les représentations des 14 et 15 mai sont interprétées par l’Orchestre du Collège de Genève. En parallèle, l’Orchestre de la Suisse Romande présente une version concertante du Colibri au Victoria Hall, le 7 mai à 11h. Plus d’informations : osr.ch Les représentations du 13 mai à 19h, du 14 mai à 17h et du 15 mai à 17h sont présentées en audiodescription, en partenariat avec l’association Dire pour Voir. Plus d’informations à [info@amstramgram.ch](mailto:info@amstramgram.ch) **Distribution** Une collaboration inédite et joyeuse entre le Théâtre Am Stram Gram (commande du texte) et l’Orchestre de la Suisse Romande (commande de la musique) | Texte : Elisa Shua Dusapin | Musique : Christophe Sturzenegger | Mise en scène : Joan Mompart | Dramaturgie : Hinde Kaddour | Jeu : Clémentine Le Bas, Mathieu Fernandez-V., Matteo Prandi | Orchestre de la Suisse Romande, chef d’orchestre : en cours | Orchestre du Collège de Genève, chef d’orchestre : Philippe Béran | Scénographie : en cours | Accessoires : Valérie Margot | Vidéo : Brian Tornay | Lumière : Luc Gendroz | Régie vidéo : Jérôme Vernez Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève, Orchestre de la Suisse Romande

De 10 à 25 francs

Quand on grandit, quand on déménage, quand on tombe amoureux, quand les plaies se referment, quand les ailes se déploient.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T15:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T15:00:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:00:00