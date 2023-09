La Grande Tablée – Randonnée pédestre et repas partagé pour l’inauguration de l’oeuvre « Utopie Rocheuse » par Patricia Boucharlat Le Col Vieux Molines-en-Queyras, 16 septembre 2023, Molines-en-Queyras.

La Grande Tablée – Randonnée pédestre et repas partagé pour l’inauguration de l’oeuvre « Utopie Rocheuse » par Patricia Boucharlat Samedi 16 septembre, 08h00 Le Col Vieux Merci d’apporter un petit quelque chose à déguster

Le 16 septembre, nous vous proposons de venir faire une grande tablée au col Vieux, dans le cadre de l’inauguration du second projet de Patricia Boucharlat, intitulé Utopie rocheuse.

En résonance avec le sentier d’interprétation du Grand Belvédère du Viso, Patricia Boucharlat propose une installation à toucher, observer et pratiquer, dans une des entrée de la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso. Elle invite à porter un regard attentif et curieux à la diversité des composantes naturelles du paysage et à notre place, tant complémentaire que modélisatrice. S’attachant autant que possible aux matériaux locaux, Patricia travaille aux côtés des artisans et habitants du Queyras dans un échange de pratiques et de savoir-faire au fil des mois de résidence.

Utopie rocheuse – Col Vieux (2806m) – La pièce prend la forme d’un haut cairn parsemé de céramiques, autour duquel il est possible de s’installer. Cette assise en mélèze est une invitation à prendre un temps de repos et à observer l’immensité du paysage autant que de la vie entre nos pas. Treize motifs sont dispersés dans cet assemblage de pierres, représentations fragmentaires d’espèces patrimoniales et fragiles de la réserve. Utopie rocheuse nous met face aux écosystèmes de ces hautes montagnes qu’on ne sait plus voir

Pour se rendre au col Vieux, deux possibilités :

– départ dès 8h de l’Echalp d’Abriès-Ristolas pour une marche passant par les lacs Egorgéou et Foréant.

– départ à 11h15 du parking situé sous le col Agnel.

Rendez-vous au sommet à 12h pour la présentation de l’installation et pour partager les spécialités que chacun aura apporté.

Le Col Vieux Col Vieux 05350 Molines-en-Queyras Molines-en-Queyras 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0767412164 https://bienvenuelahaut.fr/index.php/2023/08/23/16-septembre-23-la-grande-tablee/ https://www.facebook.com/Bienvenuelahaut/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

