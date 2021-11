Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Le coins des cousettes La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie, le samedi 27 novembre à 14:00

Le coins des cousettes SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DE 14:00 À 17:00 A La Ressourcerie « La Mine » Le coin des Cousettes revient en ce merveilleux mois de novembre ! Pour sa troisème édition, nos bénévoles vous prépare du déstockage de laine, tissus, mercerie en tout genre ! Ne passez pas à côté !

Gratuit

Proposé par la mine ressourcerie La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00

