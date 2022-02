Le Coin Vert de Stéphane Ingwiller, 4 juin 2022, Ingwiller.

Le Coin Vert de Stéphane Ingwiller

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-06 17:00:00

Ingwiller Bas-Rhin Ingwiller

Visite libre du jardin potager, bio et autosuffisant.

Vous y trouverez un peu plus de 200 variétés différentes de plantes des plus communes ou moins communes : romarins, tomates, vignes, jusqu’à la vanille et à la plante au goût de fromage par exemple.

Serre, carré potager, poulailler, terrain de jeux, table de pique-nique et plein d’autres petites choses à découvrir.

