Le coin jeux des p’tits gabelous Châtel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Châtel.

Châtel Haute-Savoie Châtel

Gabelous et contrebandiers font une halte et vous donnent rendez-vous au bord du lac de Vonnes pour vous livrer leurs secrets. Jeux et animations vous attendent tout au long de la journée.

lavieilledouane@mairiedechatel.fr

dernière mise à jour : 2021-06-17 par Châtel Tourisme