Le Coin des tout-petits Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Le Coin des tout-petits Montluçon, 8 avril 2022, Montluçon. Le Coin des tout-petits Rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian Montluçon

2022-04-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-08 Rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian

Montluçon Allier Un moment pour faire les premiers pas dans l’univers du livre et de la lecture en partageant émotion et plaisir des mots. Rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian Montluçon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian Ville Montluçon lieuville Rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Le Coin des tout-petits Montluçon 2022-04-08 was last modified: by Le Coin des tout-petits Montluçon Montluçon 8 avril 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier