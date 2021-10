Plédéliac Plédéliac Côtes-d'Armor, Plédéliac Le coin des p’tits malins : Pierre – Feuille – Château Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac Côtes d’Armor Artistes en herbe et bâtisseurs, à vos crayons ! Mélange de jeu de plateau et de jeu de dessin, Pierre-feuille-château emmène les participants sur une carte centrale, aux chemins sinueux mais où chaque sortie permet de dessiner un élément de la forteresse. Tours, murs, donjon, personnages… à vous de choisir la meilleure stratégie pour obtenir le droit de dessiner le plus beau des châteaux. À partir de 6 ans

Sur réservation par téléphone

Tarif correspondant au tarif d’entrée du château. Pas de supplément.

