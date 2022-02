Le coin des p’tits malins “L’oeil magique et les tous maléfiques” Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-04-11 14:45:00 – 2022-04-22 17:30:00

Plédéliac Côtes d'Armor Jeu d'aventure "L'oeil magique et les tous maléfiques". Dans ce jeu d'aventure grandeur nature, les enfants doivent sauver le château, attaqués par les monstres invisibles du monde des cauchemars. Aidés de leur tablettes magiques, permettant de voir ce que l'oeil humain ne peut détecter, ils vont devoir explorer le château, découvrir où se cachent les monstres et trouver un moyen de les éliminer en réussissant des énigmes et en collectant différents objets aux quatres coins du château. +33 2 96 34 82 10 http://www.la-hunaudaye.com/

