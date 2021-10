Le Coin des Mômes : Où es-tu Lune ? Echo System, 20 octobre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

_**Mercredi 20 octobre à 17h, la Cie Minibox vous présente Où es tu Lune ? un spectacle musical et film d’animation dès 3 ans à Echo System !**_ Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles : nous avons perdu la Lune. Shantal Dayan et Benjamin Coursier ont composé ce rêve musical tout en délicatesse et sensations sur les films poétiques de Mi Young Baek. _”Un très joli spectacle musical, où l’on découvre les sons, les vibrations, la voix dans une bulle de douceur et de poésie.”_ Télérama TT. Un long et périlleux voyage entraîne les tout petits vers des contrées pastelles où se côtoient poissons volants, fleurs géantes, cowboy et papillons. La musique court, gronde, souffle et s’enfle jusqu’à nous emporter dans une grande douceur. Les chansons sont comme des petits trésors de fragilité et de douce mélancolie. Un road movie délicat pour maintenir l’attention de l’enfant et aiguiser son sens de la musicalité. Les sons se colorent, se métamorphosent puis s’effacent. Les instruments se succèdent se superposent. Si le fil conducteur est le chant, la musicalité, le plaisir et la scénographie participe par ses surprises, à la poésie des images. _Esthétique sonore, musique et texte : Benjamin Coursier et Shantal Dayan_ _Film d’animation : Mi Young Baek soutenu par le Printemps des Poètes Regards, mouvements, création lumière : François Chaffin_ _Lumière : Fred Moreau Régie en tournée : Fred Moreau ou Manu Robert_ _Chargée de Diffusion : Corinne Foucouin_ Une Production Cie Minibox, avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne, du centre culturel PaulB de Massy, du Rack’Am, de la DRAC Ile de France. Spectacle tout public, adapté aux enfants de 3 à 8 ans. **Tarif unique : 5€**

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



