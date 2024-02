Le coin des histoires Médiathèque Loudun, samedi 30 mars 2024.

Le coin des histoires Médiathèque Loudun Vienne

Venez écouter les histoires choisies par l’équipe de la Médiathèque et ses invité.e.s

Pour les 3 ans et plus

Places limitées Réservation conseillée EUR.

Début : 2024-03-30 16:30:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

