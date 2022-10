Le coin des histoires, 5 novembre 2022, .

Le coin des histoires



2022-11-05 – 2022-11-05

Lectures des livres d’Hervé Tullet pour petits et grands réalisées par l’association Lire et Faire Lire ! Il va y avoir du bruit et des rires !

À partir de 3 ans. Places limitées. Réservation conseillée.

Médiathèque – Loudun

