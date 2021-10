Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Le coin des enquêteurs en herbe Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Le coin des enquêteurs en herbe Aubigny-sur-Nère, 23 octobre 2021, Aubigny-sur-Nère. Le coin des enquêteurs en herbe 2021-10-23 09:30:00 – 2021-10-23 18:30:00

Aubigny-sur-Nère Cher Les bibliothécaires de la cdc connaissent bien les enquêteurs et autres détectives, ils en croisent beaucoup sur les rayons de leurs bibliothèques ! Ils feront (re)découvrir l’univers policier aux enfants en s’amusant : expositions des dessins du concours, sélection de livres, ateliers créatifs, énigmes à résoudre et quelques surprises ! Animé par le réseau des bibliothèques de la cdc Sauldre et Sologne dans le cadre du salon du polar et du livre. culture@sauldre-sologne.fr +33 2 48 73 85 22 Les bibliothécaires de la cdc connaissent bien les enquêteurs et autres détectives, ils en croisent beaucoup sur les rayons de leurs bibliothèques ! Ils feront (re)découvrir l’univers policier aux enfants en s’amusant : expositions des dessins du concours, sélection de livres, ateliers créatifs, énigmes à résoudre et quelques surprises ! pixabay dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville 47.48824#2.43882